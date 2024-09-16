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10:44, 16 сентября 2024Экономика

Сроки окончания летней жары в Москве вновь перенесли

Синоптик Тишковец: метеорологическое лето в Москве закончится 22 сентября

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Конец летней жары в Москве вновь перенесен. По последним данным, метеорологическая осень в столице начнется после воскресенья, 22 сентября, рассказал агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже на следующей неделе по-летнему высокой температуры в мегаполисе не ожидается. Таким образом, климатическое лето в Москве продлилось 130 дней. Норма составляет 99 суток — с 26 мая по 1 сентября включительно, указал синоптик.

В понедельник и вторник, 16-17 сентября, согласно прогнозам специалиста, воздух днем прогреется до 25 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 9-12 градусов. Со среды температура будет постепенно снижаться: 18 сентября специалист обещает 24 градуса тепла, в четверг, 19 числа, — плюс 20-23 градуса. В пятницу и субботу похолодает до плюс 20 градусов, а в воскресенье термометры задержатся на отметке в плюс 16-19 градусов. Выходные могут отметиться небольшим дождем.

В последнюю неделю сентября температура в Москве ощутимо упадет. Со следующей пятницы, 27 сентября, столичные жители почувствуют первые заморозки, днем прогнозируется до 6-11 градусов тепла, а ночью воздух остынет до плюс 1 градуса. В городе наступит золотая осень, которая кончится в середине октября, добавил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре предположили, что 2024 год побьет тепловой рекорд прошлого года, став самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России. Такой прогноз, однако, противоречит действию сезонного течения Ла-Нинья, способствующему охлаждению атмосферы.

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      Виктория Клабукова
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