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01:42, 16 сентября 2024Среда обитания

Гидрометцентр рассказал о самом теплом годе в России

Вильфанд: 2024 год может стать самым теплым в России

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 2024 год может побить прошлые температурные рекорды и стать самым теплым в истории метеонаблюдений в России. Об этом пишет ТАСС.

Он оценил данные экспресс-анализа погоды, подготовленного Гидрометцентром. Вильфанд предположил, что океанское течение Ла-Нинья может способствовать охлаждению атмосферы. При этом девять месяцев этого года были очень теплыми, добавил специалист.

«Прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдения. В большой степени вероятности этот год будет самым теплым», — указал эксперт. Он добавил, что если учитывать среднюю температуру северного полушария, то август 2024 — второй «самый теплый в метеорологической летописи с 1891 года при соединении с северным полушарием». Теплее него был август прошлого года.

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд в ночь на 13 сентября. Воздух прогрелся до показателя, характерного для африканских регионов.

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      Марина Совина
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