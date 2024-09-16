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11:55, 16 сентября 2024Бывший СССР

На Украине отчитались о выполнении плана по мобилизации

Financial Times: мобилизация на Украине идет по плану

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Мобилизация на Украине идет по плану, но нужно еще три месяца, чтобы обученные военные могли оказать влияние на ситуацию на поле боя. Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по обороне Александр Завитневич, передает Financial Times.

Издание отмечает, что у Украины ограничены возможности в ротации своих подразделений или отправке подкреплений. Вооруженные силы республики (ВСУ) находятся на ранних стадиях пополнения войск после введения нового закона о мобилизации.

Financial Times также напомнила о заявлении главкома ВСУ Александра Сырского о том, что российское командование не отвело штурмовые силы с Донбасса после вторжения украинских войск в Курскую область.

Ранее в Верховной В Раде мобилизацию назвали охотой на украинцев. В парламенте отметили, что невозможно сделать воина из человека, которого силой и с унижениями отправляют на фронт.

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      Илья Таксюр
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