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20:34, 16 сентября 2024Экономика

На Украине продадут единственный завод по производству соли

Фонд госимущества: Дрогобычский солевыварочный завод будет приватизирован

Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com

В Фонде госимущества Украины сообщили о начале подготовки к приватизации единственного в стране завода по производству соли. О планах властей республики отдать Дрогобычский солевыварочный завод в частную собственность сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Это предприятие, как подчеркнули в местном Фонде госимущества, власти страны включили в перечень объектов, подлежащих приватизации. По информации фонда, Дрогобычский солевыварочный завод производит соль более 700 лет. «Осуществляется подготовка объекта к приватизации», — резюмировали в украинском ведомстве.

В фонде добавили, что архитектурный ансамбль завода состоит из девяти памятников архитектуры местного значения. После подписания сделки о покупке будущий собственник предприятия будет обязан заключить с региональными властями охранный договор и следить за состоянием зданий.

Законопроект об ускорении темпов приватизации государственной собственности на Украине Владимир Зеленский подписал еще летом 2022 года. В июле 2023-го премьер-министр республики Денис Шмыгаль поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. В мае 2024-го в Фонде заявили о намерении продать часть гособъектов из этого перечня Польше. В ведомстве тогда уточнили, что речь идет о части предприятий химической промышленности и титанового производства, а также хлебокомбинатах и спиртзаводах.

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