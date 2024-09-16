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12:52, 16 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в трех областях

В Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях повреждены энергообъекты

Фото: Leo Correa / AP

Энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины повреждены из-за взрывов. Об этом заявило Министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

Также были повреждены объекты в подконтрольных Вооруженным силам Украины частях Донецкой народной республики и Херсонской области. В результате отключены линии электропередачи, обесточены подстанции, выключалось оборудование и нарушалось железнодорожное сообщение.

Ранее в Сумской и Харьковской областях были повреждены объекты критической инфраструктуры. Какие именно объекты получили повреждения, не уточнялось.

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      Илья Таксюр
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