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17:47, 16 сентября 2024Россия

Над российским регионом сбили украинскую ракету

Губернатор Смирнов: в небе над Курской областью сбили украинскую ракету

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Курской областью сбили украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его данным, снаряд был сбит силами подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

«Напомню, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — добавил глава области.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

16 сентября в двух приграничных районах региона — Рыльском и Хомутовском — объявили эвакуацию. По словам Смирнова, координировать эвакуационные мероприятия будут силовые структуры, местная администрация, а также дружинники центра «Патриот».

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