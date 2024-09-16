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14:49, 16 сентября 2024Экономика

Назван мотив Центробанка для повышения ключевой ставки в России

Коган: ЦБ повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления в России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Центральный банк России повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и повышения уровня накоплений среди населения. Мотив для ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) назвал бывший профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган, его слова приводит РИА Новости

По словам эксперта, в стране растут реальные доходы: из-за низкой безработицы и дефицита рабочих рук работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников. Такая тенденция ведет к увеличению доходов и сбережений, а высокая ключевая ставка мотивирует россиян откладывать.

«Основная причина — высокая ставка, которая способствует повышению нормы накопления» — подчеркнул Коган.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила ужесточение денежно-кредитной политики регулятора стремлением сбить инфляцию до четырехпроцентного уровня. Последнее необходимо для сохранения сбережений граждан. Она подчеркнула, что соглашаться на шести-восьмипроцентную инфляцию довольно опасно, так как та рискует быстро стать двузначной.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов предупредил, что повышением ставки ЦБ послал сигнал бизнесу — инвестиции не будут окупаться. Жесткая денежно-кредитная политика может обернуться волной банкротств малых и средних компаний, также проблемы ожидают и застройщиков, которые столкнутся с ужесточением требований со стороны банков.

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