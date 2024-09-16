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08:46, 16 сентября 2024Экономика

Высокую ключевую ставку сочли опасной для экономики

Аналитик Белоусов: высокая ключевая ставка чревата ростом числа банкротств

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Повысив ключевую ставку, Банк России послал сигнал бизнесу — инвестиции не будут окупаться. Об этом заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Его цитируют «Ведомости».

Он полагает, что высокая ключевая ставка может стать причиной ухода России в режим самоухудшающегося производственного потенциала, когда темпы роста, выбираемые в качестве ориентира, будут становиться все меньше и меньше. В свою очередь, предприниматели понимают, что если они просто вложат деньги в облигации федерального займа, которые считаются абсолютно надежным активом, то получат доходность, превышающую рентабельность их бизнеса.

Кроме того, Белоусов предупредил, что высокий «ключ» может обернуться волной банкротств малых и средних компаний, которые не относятся к категории системообразующих отраслей. Проблемы ожидают и застройщиков, которые столкнутся с ужесточением требований со стороны банков.

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О влиянии ключевой ставки на инвестиции высказался и директор Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Он убежден, что без их поддержки не получится сосредоточиться на расширении предложения. Между тем охлаждение спроса оборачивается стагнацией вложений и ставит под вопрос обеспечение национальной безопасности на должном уровне.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов обратил внимание, что из-за высокой ключевой ставки кредиты для предприятий реального сектора становятся все дороже. Кроме того, растут риски банкротств предпринимателей из малого и среднего сегмента.

Однако главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков призвал не забывать, мягкая денежно-кредитная политика в условиях аномально низкой безработицы и дефицита рабочих рук становится причиной неэффективного распределения ограниченных ресурсов. Предприятия, рассчитывая на высокий рост цен и спрос, получают займы для финансирования расширения штата и товарных запасов, которые, как ожидается, станут еще дороже в будущем. Это оборачивается снижением предсказуемости и перераспределением ресурсов в пользу секторов экономики, которые не обязательно обладают высоким потенциалом роста.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила ужесточение денежно-кредитной политики регулятора его стремлением сбить инфляцию до четырехпроцентного уровня. Последнее необходимо для сохранения сбережений граждан. Она подчеркнула, что соглашаться на шести-восьмипроцентную инфляцию довольно опасно, так как та рискует быстро стать двузначной.

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