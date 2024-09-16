Названы будущие владельцы многомиллионного наследства Маслякова

Адвокат Станкевич: многомиллионное наследство Маслякова перейдет жене и сыну

Многомиллионное наследство руководителя КВН Александра Маслякова перейдет жене и сыну, если иного не написано в завещании. Будущих владельцев состояния телеведущего назвал Адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Алексей Станкевич в беседе с URA.RU.

Известно, что телевизионное творческое объединение «АМиК», которое занимается производством КВН и других развлекательных проектов, Масляков еще при жизни переписал на сына — Александра Маслякова-младшего. Отмечается, что компания владеет тремя структурами — ими руководит невестка ведущего Ангелина.

Помимо этого, Масляков владел недвижимостью стоимостью более 600 миллионов рублей и парком дорогих иномарок. Вероятнее всего, это имущество поделят между собой жена и сын телеведущего.

«В Российской Федерации наследование происходит в двух вариантах: либо по завещанию, либо — по закону. Завещание — это последняя воля наследодателя, в которой он определяет круг наследников и то имущество, которое каждому из них причитается. В случае отсутствия завещания наследование происходит по закону в соответствии с очередями. В данном случае будет наследовать первая очередь, то есть супруга и сын», — пояснил юрист. При этом у обоих наследников будут равные доли, заключил Станкевич.

Ранее сообщалось, что Масляков вместе с женой проживал в в загородном двухэтажном особняке площадью 654 квадратных метра на Рублевке. Ведущему КВН также принадлежали две квартиры в центре Москвы — на Смоленской набережной и в Малом Новопесковском переулке. Стоимость этого жилья не уточняется.