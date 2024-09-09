Стало известно о наследстве Маслякова

Масляков оставил после себя дом за полмиллиарда рублей, две квартиры и иномарки

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков владел домом на Рублевке за полмиллиарда рублей, двумя квартирами в центре Москвы и парком дорогих иномарок. О наследстве телеведущего стало известно Telegram-каналу Shot.

Масляков вместе с женой проживали в загородном двухэтажном особняке площадью 654 квадратных метров в элитном поселке Жуковка. На территории есть бассейн, сауна, тренажерная комната и несколько спален. Недвижимость была куплена в 2019 году почти за 390 миллионов рублей — сейчас такой же дом обойдется уже в 600 миллионов рублей.

Ведущему КВН также принадлежали две квартиры в центре Москвы — на Смоленской набережной и в Малом Новопесковском переулке. Стоимость этого жилья не уточняется.

В автопарке семьи есть «майбах» за десять миллионов рублей (на нем передвигался телеведущий с водителем), минивэн KIA и Range Rover. Последние две машины записаны на жену Светлану Маслякову.

Александра Маслякова не стало в воскресенье, 8 сентября. Причиной ухода из жизни легендарного телеведущего стал неоперабельный рак легких. Прощание с руководителем телеигры пройдет 11 сентября в концертном зале «Планета КВН».