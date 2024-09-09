Стала известна дата похорон Маслякова

РИА Новости: Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище

Руководителя и бывшего ведущего КВН Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

О дате похорон агентству сообщили в окружении Маслякова.

О том, что руководителя КВН похоронят на Новодевичьем кладбище, стало известно ранее 9 сентября. Дата похорон и прощания уточнялась.

Ранее стали известны подробности последних дней Маслякова. Сообщалось, что находился в отделении паллиативной помощи в московской больнице. Отмечалось, что он два года боролся с онкологическим заболеванием.

О том, что Маслякова не стало, сообщалось вечером 8 сентября. Ведущему КВН было 82 года. Возможной причиной смерти руководителя КВН мог стать рак легких. Уточнялось, что последние два года Маслякову было трудно дышать и говорить.