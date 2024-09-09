Появились подробности последних дней жизни Александра Маслякова

Shot: последние дни жизни Маслякову оказывали паллиативную помощь в Москве

Ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков провел последние дни жизни в отделении паллиативной помощи московской больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, Масляков два года боролся с онкологическим заболеванием, у него обнаружили злокачественную опухоль легких. Восемь месяцев назад врачи сообщили, что лечение уже не помогает. На протяжении всего лечения телеведущий не общался с журналистами, уделяя внимание своей семье. Последний раз он принимал участие в съемках осенью 2022 года.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной стал рак легких.

В апреле сообщалось, что Масляков проходил поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Отмечается, что проблемы со здоровьем у телеведущего начались после перенесенного в 2022 году коронавируса.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что уход из жизни телеведущего стал невосполнимой утратой для всей России.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».