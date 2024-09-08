Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевидения

Константин Эрнст: Масляков был творцом истории российского телевидения

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что смерть телеведущего Александра Маслякова стала невосполнимой утратой для всей России. Об этом сообщает ТАСС.

«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда, и всегда был молодым», — отметил он.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».