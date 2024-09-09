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11:13, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Стало известно место похорон Маслякова

ТАСС: Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова похоронят на кладбище в Москве. Об этом стало известно ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Дата похорон и прощания уточняются, добавил источник.

Ранее стали известны подробности последних дней жизни Маслякова. Сообщалось, что он находится в отделении паллиативной помощи в больнице Москвы. Отмечалось, что ведущий КВН два года боролся онкологическим заболеванием.

О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что возможной причиной смерти мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994 получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002 — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России.

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