Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:22, 16 сентября 2024Моя страна

Названы самые необычные супы регионов России

«Яндекс Путешествия»: необычные супы едут пробовать в Адыгею, Сибирь и Бурятию

Фото: Henrique Felix / Unsplash

Любителям супов посоветовали отправляться в Адыгею, Сибирь и Бурятию, чтобы попробовать необычные вариации этого блюда. Список регионов, в которых готовят своеобразные супы, составили эксперты онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия», материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, в первую очередь специалисты отметили щипс — национальный густой суп адыгейских пастухов. «В зависимости от ингредиентов существует десятки видов щипса, но по классическому рецепту он готовится на мясной бульоне, в него добавляют пшено и муку для загущения», — уточнили в сервисе.

На втором месте оказались суточные щи в Сибири — традиционное блюдо русской кухни из варенной квашенной капусты. Эксперты добавили, что в старину щи зимой выносили на улицу на ночь, а на следующий день грели. «Из-за мороза квашенная капуста становилась не такой острой и более приятной на вкус», — говорится в материале.

Россиянам также советуют попробовать хирмаса в Бурятии — традиционное блюдо из баранины с потрохами, в которое добавляется лапша. Кроме того, специалисты рекомендовали отправляться в Республику Мордовия за селянкой по-мордовски (готовится из субпродуктов, а главные ингредиент — легкое) и на Северный Кавказ за лывжой (суп из говядины с добавлением овощей и особыми приправами).

Ранее Красноярск, Калининград, Владивосток вошли в топ-7 лучших городов России для гастротуризма. Эксперты посоветовали туристам попробовать в Красноярске рыбу и мясо северного оленя, в Калининграде — клопсы, флек и цеппелины, а во Владивостоке — морепродукты.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Эта земля теперь полита нашей кровью». На Украине военные пригрозили переворотом в случае мирной сделки с Россией

      Макрон выбрал нового еврокомиссара на место Бретона

      Российские военные сорвали ротации ВСУ в районе Малой Токмачки

      Стоматолог предостерег от вредящей зубам привычки

      Уличенные в коррупции офицеры Минобороны России признали вину

      Российские инженеры откроют доступ к американским технологиям

      Дебош на борту самолета обошелся пассажиру в сотни тысяч рублей

      Названы самые необычные супы регионов России

      Паралимпиец назвал единственный негативный момент на Играх-2024 в отношении россиян

      Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше