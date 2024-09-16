Политолог назвал попытку покушения на Трампа следствием украинизации США

Политолог Дудаков: попытка покушения на Трампа — следствие украинизации США

Новая попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стала следствием украинизации страны и свидетельствует о повышении уровня политического насилия. Так ее назвал американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд».

Дудаков посчитал, что раскол и поляризация американского общества настолько сильны, что готовые на покушение люди появляются сами собой. Он не исключает, что может появиться теория, будто за произошедшим стоял DeepState («глубинное государство»). Причиной произошедшего также стал и антитрампизм в США, из-за которого некоторые «настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие и попытаться убить ненавидимого ими кандидата в президенты», добавил политолог.

Кроме того, он указал на вялотекущую украинизацию американской политики. «Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», — счел политолог.

При этом Дудаков думает, что попытка покушения поможет Трампу перехватить инициативу в президентской гонке. «В США все забыли про неудачные для Трампа дебаты с Камалой Харрис и спор политика с Тейлор Свифт. На повестке — взлет политического насилия. На этом фоне демократам приходится оправдываться, в том числе за своего сторонника, которого подозревают в покушении», — указал эксперт.

Ранее стало известно, что пытавшийся выстрелить в Трампа 58-летний Райан Уэсли Раут является ярым сторонником Украины. Он посещал Киев после начала СВО и призывал отправить Киеву все имеющееся в США оружие. Кроме того, он агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ, для которого собирал деньги.

Дональд Трамп 15 сентября посещал гольф-клуб Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды. Около 14:00 по местному времени на территории клуба раздались выстрелы. Стрелял один из сотрудников Секретной службы, который обеспечивал бывшему президенту охрану: он заметил ствол, торчащий из кустов на поле для гольфа, и моментально среагировал, открыв огонь в тот сектор.