Написавшая SOS на окне многоэтажки россиянка выпала с шестого этажа

Во Владивостоке девушка, написавшая SOS на окне дома, выпала с шестого этажа

Во Владивостоке девушка, написавшая SOS на окне многоэтажного дома, сорвалась с шестого этажа, спасаясь из квартиры, где ее, предположительно, удерживали против воли. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Приморья».

О просившей о помощи россиянке в полицию сообщили очевидцы. Девушка подавала сигналы фонариком, а также утверждала, что ее уже 15 дней удерживают в квартире.

Сообщается, что неизвестная смогла выбраться на карниз окна, но она не удержалась и упала. Подробности о ее состоянии неизвестны.

Ранее на западе Москвы 37-летняя женщина при попытке снять селфи выпала из окна 16-го этажа. Горожанка сидела на ограждении спиной к открытому окну с телефоном. Чтобы фотографии получились получше, она выгнула спину и наклонилась назад, однако в этот момент не удержалась и сорвалась вниз.