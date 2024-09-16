Раскрыто прозвище бойцов из батальона Пузика в ДНР

Сововьев: бойцов из батальона Пузика в ДНР называли паралимпийцами из-за ранений

Бойцов и офицеров 6-го батальона территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) под командованием Игоря Пузика с позывным Злой называли паралимпийцами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

Он объяснил, что такое прозвище приклеилось к подразделению из-за того, что среди личного состава не было ни одного бойца без ранения, включая самого командира.

13 сентября военкор Юрий Котенок опубликовал предсмертное видео двух военнослужащих-добровольцев 1-й Славянской бригады с позывными Эрнест (Сергей Грицай) и Гудвин (Дмитрий Лысаковский). Военные обвинили Пузика в наркоторговле и воровстве. По их словам, поскольку они были неугодны командованию, их без объяснения причин перевели в штурмовой отряд.