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18:42, 16 сентября 2024Ценности

Рианна пришла в ресторан с огромной меховой сумкой за 660 тысяч рублей

Рианна пришла в ресторан с огромной сумкой Saint Laurent за 660 тысяч рублей

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна появилась на публике с огромным аксессуаром за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал приводит Page Six.

36-летняя исполнительница пришла на ужин в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния. На кадрах папарацци она предстала в белой рубашке, светло-голубых джинсах и остроносых сапогах на шпильках с леопардовым принтом.

При этом знаменитость взяла с собой меховую сумку Saint Laurent Niki, стоимость которой на официальном сайте марки равняется 7,2 тысячи долларов (примерно 660 тысяч рублей). Согласно описанию, длина изделия составляет 47 сантиметров, высота — 34 сантиметра, а ширина — 16 сантиметров.

В июне Рианна показала внешность без наращенных волос и парика во время прогулки в Нью-Йорке.

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      Карина Черных
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