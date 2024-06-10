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14:50, 10 июня 2024Ценности

Рианна показала внешность без наращенных волос и парика

Певица Рианна прошлась по Нью-Йорку с натуральными короткими волосами без парика

Фото: SplashNews.com / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна показала внешность с натуральными волосами во время прогулки в Нью-Йорке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 36-летняя исполнительница предстала в черных укороченных брюках с широкими штанинами и сером обтягивающем топе на тонких бретелях, над которым виднелся кружевной бюстгальтер. Поверх упомянутых предметов гардероба звезда надела коричневую шубу средней длины.

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Помимо этого, артистка прошлась по улице в прозрачных босоножках, дополнив образ большой черно-белой сумкой. При этом она продемонстрировала короткую стрижку с естественными волосами без парика и наращенных прядей.

В апреле Бейонсе показала внешность без макияжа и наращенных волос. 42-летняя исполнительница предстала перед камерой, находясь на процедурах у стилиста. На кадрах видно, что звезда отказалась от косметики и дополнила свой образ серьгами-гвоздиками.

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      Екатерина Ештокина
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