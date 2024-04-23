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18:28, 23 апреля 2024Ценности

Бейонсе показала внешность без макияжа и наращенных волос

Певица Бейонсе показала на видео внешность без косметики и наращенных волос
Бейонсе

Бейонсе. Фото: @beyonce

Американская певица Бейонсе показала внешность без макияжа и наращенных волос. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница предстала перед камерой, находясь на процедурах у стилиста. На кадрах видно, что звезда отказалась от косметики и дополнила свой образ серьгами-гвоздиками.

На видео специалист снял знаменитости искусственные пряди и сделал уходовые процедуры.

В марте Бейонсе снялась обнаженной для обложки альбома. Исполнительница предстала перед камерой на черном фоне, стоя на небольшом подиуме, полностью оголенной. При этом звезда прикрыла грудь поздравительной лентой белого, синего и красного цветов.

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      Екатерина Ештокина
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