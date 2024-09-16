Роскошную усадьбу-самострой арестованного экс-замминистра обороны отказались сносить

Усадьбу в Тверской области экс-замминистра обороны Иванова отказались сносить

Роскошную усадьбу-самострой в Тверской области арестованного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова отказались сносить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В начале августа чиновники Калязинского района получили результаты экспертизы Госстройнадзора и выяснили, что разрешения на возведение недвижимости на берегу Волги Иванову никто не давал. Это значит, что на участке нужно все снести.

После заключения местные власти в течение месяца должны были пойти в суд с иском о сносе самостроя, получить одобрение и демонтировать постройки. Однако никто этого до сих пор не сделал. Глава Калязинского района Константин Ильин заявил, что ничего не слышал об усадьбе и о необходимости ее сноса. Теперь заниматься вопросом демонтажа будет прокуратура.

Речь идет об усадьбе в в загородном поселке Панкратово на берегу Волги в Тверской области. На участке есть почти 3000 квадратных метров жилой застройки, SPA-комплекс, бассейн, здания для прислуги и вертолетная площадка с ангаром.