Доктор Мясников развеял мифы о заражении гепатитом

Врач Мясников заявил, что нельзя заразиться гепатитом B и С через укус комара

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» мифы о гепатитах B и С. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В эфире программы Мясников ответил на вопрос о том, можно ли заразиться гепатитом через укус комара. «Вирусными гепатитами — нет, равно как и ВИЧ и так далее», — заявил он. Однако врач напомнил, что насекомые могут переносить другие опасные болезни, такие как лихорадки и малярия.

Также доктор опроверг утверждение о том, что гепатитом можно заразиться в бассейне. По его словам, вода в нем всегда хлорированная и вероятность того, что вирус выживет, очень мала.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали признаки, сигнализирующие о наличии гепатита. По их словам, симптомами заболевания можно считать темно-коричневый цвет мочи и бело-серый цвет стула.