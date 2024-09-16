Россияне назвали самые частые ошибки при ремонте

Daccord: чаще всего при ремонте россияне забывают про розетки и дизайн-проект

При проведении ремонта россияне чаще всего забывают про розетки и разработку дизайн-проекта. Самые распространенные ошибки при переустройстве дома или квартиры назвали участники исследования производителя электротехнического оборудования Daccord (ранее Legrand). Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, в последние пять лет ремонтные работы проводили 82 процента россиян — активнее всего были жители Уральского и Приволжского федеральных округов (85 и 84 процента соответственно). Две трети опрошенных признались, что спустя время заметили недоработки.

Около 30 процентов россиян заявили, что установили слишком мало розеток или неудачно их расположили. Почти четверть респондентов жалеют, что не разработали четкий план или дизайн-проект. Около 19 процентов опрошенных пожаловались, что выбрали дешевые или некачественные материалы, а 17 процентов — непрофессиональных рабочих. Еще 13 процентов предпочли бы заменить или по-другому расположить освещение и мебель.

Ранее россиянам посоветовали перед ремонтом спросить разрешения у соседей, если речь идет о перепланировке. Например, самовольно нельзя организовать входную группу, если она уменьшит размер общего имущества.