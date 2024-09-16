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20:22, 16 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин проник на закрытый участок водонасосной станции и был задержан Росгвардией

В Подмосковье проникший на водоносную станцию россиянин попался Росгвардии

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном проникновении на территорию промышленного объекта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Экипажу Росгвардии во время патрулирования поступил сигнал о проникновении на закрытый участок водонасосной станции. Сотрудники оперативно прибыли на место и провели предварительный осмотр, в ходе которого был обнаружен 35-летний местный житель, незаконно проникший на территорию предприятия.

Подозреваемый не успел нанести ущерба имуществу компании, он задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила украинского диверсанта с двумя бомбами.

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      Артем Соколов
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