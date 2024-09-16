Россиянин проник на закрытый участок водонасосной станции и был задержан Росгвардией

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном проникновении на территорию промышленного объекта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Экипажу Росгвардии во время патрулирования поступил сигнал о проникновении на закрытый участок водонасосной станции. Сотрудники оперативно прибыли на место и провели предварительный осмотр, в ходе которого был обнаружен 35-летний местный житель, незаконно проникший на территорию предприятия.
Подозреваемый не успел нанести ущерба имуществу компании, он задержан и доставлен в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила украинского диверсанта с двумя бомбами.