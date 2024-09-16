Российские школьники на видео по очереди давали пощечины однокласснику из-за курения

На Урале школьники на видео по очереди давали пощечины подростку из-за курения

На Урале школьники по очереди давали пощечины однокласснику из-за курения электронной сигареты и снимали происходящее на видео, пишет Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, российские подростки заставляли одноклассника купить у них электронную сигарету, которую тот якобы покурил, но тот отказался, что и спровоцировало последующий конфликт.

Вскоре в сети появился ролик якобы от лица самого пострадавшего, где ему наносят пощечины. При этом со слов школьника, сам он ничего не публиковал.

Baza утверждает, что буллингу мальчик подвергается с весны 2024 года, когда у него начали вымогать деньги и всячески притеснять. Учителя описывают его как спокойного ребенка, которому сложно постоять за себя. В конфликт между подростками вмешивались родители, но как стало известно каналу, после этого стало только хуже — одноклассники стали травить его сильнее.

После появления видео с травлей ребенка в интернете инцидентом заинтересовалась полиция. Проводится проверка.

Ранее в Курганской области школьница избила сверстницу из-за разгоревшегося в соцсети спора. Инцидент также попал на видео — девушка с размаха ударила сверстницу по голове, после чего схватила ее за волосы.