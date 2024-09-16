Российские войска сбили украинский истребитель

Минобороны России заявило о сбитом ВКС в зоне СВО украинском истребителе МиГ-29

Российские воздушно-космические силы (ВКС) сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили журналистам в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Подробности о районе уничтожения самолета в ведомстве не раскрыли.

Помимо этого, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне спецоперации управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, 20 чешских реактивных снарядов Vampire, а также 13 беспилотников.

Также нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству дронов, четырем складам и скоплениям сил ВСУ в 144 районах.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Россия достигнет успеха в СВО при соблюдении четырех условий: обеспечения войск самым современным оружием, применения новых тактических приемов, создания эффективной системы управления и постоянном совершенствовании подготовки военных кадров, в особенности командного состава.