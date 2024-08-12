Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

Белоусов назвал спецоперацию на Украине противостоянием РФ и Запада

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал четыре условия достижения российской стороной успеха в специальной военной операции.

Первым условием глава оборонного ведомства назвал обеспечение войск самым современным, высокоточным вооружением. Второе условие — применение новых тактических приемов ведения боевых действий с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов. Следующим условием он определил создание эффективной системы управления и использование передовой технологической основы (в том числе искусственного интеллекта). Последнее условие успеха, по его мнению, заключается в постоянном совершенствовании подготовки военных кадров, в особенности командного состава.

Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником Андрей Белоусов министр обороны России

Министр обороны назвал СВО вооруженным противостоянием РФ и Запада

Белоусов подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) на Украине является вооруженным противостоянием РФ и коллективного Запада. Министр пояснил, что изначально этот конфликт был вызван желанием Соединенных Штатов и их союзников «сохранить свое доминирование», не допустив при этом «построения нового, многополярного и равноправного миропорядка».

«Данное противостояние затрагивает интересы каждого государства», — подчеркнул он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Занявший пост главы Минобороны России в мае этого года Белоусов среди приоритетных задач на новой должности называл оснащение участников СВО современными вооружениями, отработку новых форм ведения боевых действий, комплектование армии и другие. Он заявлял, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Путин назвал основу успеха российских бойцов в зоне СВО

По мнению президента России Владимира Путина, основой успеха бойцов Вооруженных сил страны в зоне СВО является поддержка народа. Он указал, что находящиеся на фронте россияне чувствуют это.

Как напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации на Украине, так же как и в начале, являются демилитаризация и денацификация, обеспечение безопасности людей, проживающих в регионах, которые уже стали российскими, и ограждение людей от прямых ударов. В более широком плане, по его словам, целью СВО является обеспечение безопасности России на фоне попыток разрушить нейтральный статус Украины и втянуть ее в НАТО.

Как уже неоднократно указывал замначальника Главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, СВО может завершиться в течение 2024 года. По его мнению, это произойдет осенью.