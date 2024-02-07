В Кремле перечислили актуальные цели спецоперации

Песков заявил, что все заявленные цели спецоперации сохраняют актуальность

Все заявленные цели специальной военной операции (СВО) сохраняют свою актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, все цели СВО давно известны и за время ее проведения не изменились. «Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней», — перечислил представитель Кремля.

Песков также заявил, что, в более широком плане, одной из целей спецоперации является обеспечение безопасности России на фоне попыток разрушить нейтральный статус Украины, втянуть ее в НАТО и подтянуть военную инфраструктуру альянса к российским границам.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия добьется достижения поставленных задач и целей СВО. Он подчеркнул, что спецоперация — это не начало войны, а попытка завершить развязанный Киевом в Донбассе в 2014 году конфликт.

