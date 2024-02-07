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13:11, 7 февраля 2024Россия

Песков назвал одну из целей СВО

Песков: спасение людей на фоне втягивания Киева в НАТО — одна из целей СВО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Спасение жизней людей и обеспечение безопасности России на фоне втягивания Украины в НАТО являются одними из целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что с 2014 года, когда началась гражданская война на Украине, люди подвергались атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Остановка этой войны также является одной из целей спецоперации.

«И, кроме того, в более широком плане, конечно же, это обеспечение безопасности России на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины, втягивания, засасывания ее в НАТО и дальнейшего подтягивания военной инфраструктуры НАТО к границам нашей страны», — пояснил он.

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Ранее Песков заявил, что противоречия в Киеве будут расти по мере успешного продолжения специальной военной операции. По его мнению, провал контрнаступления и проблемы на фронте приводят к росту противоречий среди представителей украинской власти и армии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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