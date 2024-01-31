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13:09, 31 января 2024Россия

Песков связал рост противоречий в Киеве с успехами в зоне спецоперации

Песков: противоречия в Киеве будут расти по мере успешного продолжения СВО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Противоречия в Киеве будут расти по мере успешного продолжения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, провал контрнаступления и проблемы на фронте приводят к росту противоречий среди представителей украинской власти и армии.

«Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО», — сказал представитель Кремля.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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