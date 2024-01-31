Песков связал рост противоречий в Киеве с успехами в зоне спецоперации

Песков: противоречия в Киеве будут расти по мере успешного продолжения СВО

Противоречия в Киеве будут расти по мере успешного продолжения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, провал контрнаступления и проблемы на фронте приводят к росту противоречий среди представителей украинской власти и армии.

«Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО», — сказал представитель Кремля.

29 января в сети начали распространяться слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей не было.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.