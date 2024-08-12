Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:09, 12 августа 2024Россия

«Охота была удачной». Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о больших и рекордных потерях ВСУ в Курской области за сутки

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

За сутки в районе Мартыновки и суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

Охота была удачной

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат», генерал-майор

Он подчеркнул, что ВСУ не несли столь высоких потерь ни разу за все время проведения специальной военной операции (СВО). «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», — добавил Алаудинов.

Алаудинов назвал бои в Курской области решающими

Командир «Ахмата» считает, что бои в Курской области можно назвать решающей битвой спецоперации. По его словам, после нее падет не только Украина, но и весь блок Североатлантического альянса, поддерживающий Киев. «Вот это именно та битва, о которой я всегда говорил», — заявил он.

Материалы по теме:
ВСУ снова попытались прорваться вглубь России. Что происходит на курском направлении?
ВСУ снова попытались прорваться вглубь России. Что происходит на курском направлении?
11 августа 2024
«Это могут быть сотни ракет». На Украине сообщили об ожидании агрессивного ответа России на атаки ВСУ в Курской области
«Это могут быть сотни ракет». На Украине сообщили об ожидании агрессивного ответа России на атаки ВСУ в Курской области
Сегодня

Алаудинов утверждал, что операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО, поскольку «украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут».

Российские военные пресекают попытки ВСУ продвинуться на курском направлении

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку украинских военных прорваться в Беловский район Курской области. ВСУ планировали продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский, однако российским военнослужащим удалось отразить это наступление при помощи армейской авиации.

В Министерстве обороны России сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1350 бойцов, 29 танков, 23 бронетранспортера, 9 БМП, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК «Patriot», пусковую установку РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

Материалы по теме:
Боец ВСУ дезертировал и сдался в плен в Курской области. Как местные жители ловят украинских диверсантов?
Боец ВСУ дезертировал и сдался в плен в Курской области. Как местные жители ловят украинских диверсантов?
11 августа 2024
«Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной
«Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной
11 августа 2024

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Охота была удачной». Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

      Стали известны подробности задержания убившего россиянку украинца в Перу

      Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в российском регионе

      Во Франции назвали атаку на ЗАЭС «шагом в сторону кошмара»

      ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии

      Удар молнии привел к гибели людей в Китае

      «Ланцет» поразил кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

      В Госдуме сочли атаку на ЗАЭС попыткой шантажа

      Выявлена связь между здоровьем органов и психикой

      В России заключенные устроили банкет с шашлыками и пиццей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше