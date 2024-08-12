«Охота была удачной». Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о больших и рекордных потерях ВСУ в Курской области за сутки

За сутки в районе Мартыновки и суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

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Он подчеркнул, что ВСУ не несли столь высоких потерь ни разу за все время проведения специальной военной операции (СВО). «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», — добавил Алаудинов.

Алаудинов назвал бои в Курской области решающими

Командир «Ахмата» считает, что бои в Курской области можно назвать решающей битвой спецоперации. По его словам, после нее падет не только Украина, но и весь блок Североатлантического альянса, поддерживающий Киев. «Вот это именно та битва, о которой я всегда говорил», — заявил он.

Алаудинов утверждал, что операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО, поскольку «украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут».

Российские военные пресекают попытки ВСУ продвинуться на курском направлении

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку украинских военных прорваться в Беловский район Курской области. ВСУ планировали продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский, однако российским военнослужащим удалось отразить это наступление при помощи армейской авиации.

В Министерстве обороны России сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1350 бойцов, 29 танков, 23 бронетранспортера, 9 БМП, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК «Patriot», пусковую установку РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.