Российский подросток сообщил о ложном минировании школ и получил 80 часов работ

В Благовещенске подростку дали 80 часов работ за ложное сообщение о минировании

В Благовещенске суд назначил 80 часов обязательных работ для подростка, который ложно сообщил о минировании школ города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Амурской области.

Юношу признали виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба») УК РФ. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как установил суд, все произошло в январе. Подросток позвонил в региональное управление МЧС России и сообщил о минировании школ Благовещенска. Впоследствии информация о наличии взрывных устройств в учебных учреждениях не подтвердилась, а звонивший был задержан сотрудниками полиции и ФСБ.

Ранее суд в Сочи приговорил к 450 часам обязательных работ жительницу Ростовской области, которая кинула четыре мусорных пакета в Вечный огонь.