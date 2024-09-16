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08:23, 16 сентября 2024Силовые структуры

Российский подросток сообщил о ложном минировании школ и получил 80 часов работ

В Благовещенске подростку дали 80 часов работ за ложное сообщение о минировании

Фото: Pixabay

В Благовещенске суд назначил 80 часов обязательных работ для подростка, который ложно сообщил о минировании школ города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Амурской области.

Юношу признали виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба») УК РФ. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как установил суд, все произошло в январе. Подросток позвонил в региональное управление МЧС России и сообщил о минировании школ Благовещенска. Впоследствии информация о наличии взрывных устройств в учебных учреждениях не подтвердилась, а звонивший был задержан сотрудниками полиции и ФСБ.

Ранее суд в Сочи приговорил к 450 часам обязательных работ жительницу Ростовской области, которая кинула четыре мусорных пакета в Вечный огонь.

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      Олеся Мицкевич
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