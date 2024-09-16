Сестра Майкла Джексона рассказала о лопнувших перед королевой Елизаветой штанах

Американская певица Джанет Джексон рассказала, как оконфузилась перед королевой Елизаветой II из-за наряда. Интервью с ней появилось на YouTube-канале Vogue.

По словам 58-летней сестры певца Майкла Джексона, в 1990-х годах она выступила перед монаршей особой. Звезда появилась на сцене в черном костюме, который включал в себя рубашку, приталенный жакет и легинсы. При этом последние порвались во время исполнения песни Rhythm Nation.

«Как только я присела на корточки, мои штаны лопнули прямо между ягодиц. Я не могла поверить, что это произошло. Я подумала: "Боже мой". А потом почувствовала, что там, сзади, воздух, и поняла, что это действительно случилось», — вспомнила артистка, отметив, что оставшуюся часть концерта старалась не поворачиваться к королеве спиной.

В марте американская актриса Эмма Стоун оконфузилась на ежегодной кинопремии «Оскар» из-за лопнувшей на платье молнии.