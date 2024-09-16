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19:04, 16 сентября 2024Силовые структуры

Силовики провели обыск в одном из хостелов в центре российского города

СК провел обыски в московском хостеле, где находилось 108 мигрантов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Силовики провели обыск в одном из хостелов в центре Москвы, где находилось 108 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, оперативные действия проводятся по факту обнаружения в подвале многоквартирного дома, расположенного на Шелепихинской набережной, так называемого хостела. Силовики установили, что это переделанный подвал с установленными инженерными сетями с санитарно-техническим оборудованием. Кроме того, во время расследования оперативники получили информацию о том, что миграционное законодательство нарушается в другом хостеле, расположенном на Зоологической улице. Там провели обыск и обнаружили 108 иностранцев. Сейчас их перевозят к правоохранителям для проверки. Отмечается, что двое мигрантов поставлены на воинский учет, им вручены повестки.

Обыск прошел в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в московском Сахарово.

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      Анна Габай
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