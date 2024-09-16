Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 16 сентября 2024Бывший СССР

Слова Зеленского о желании лишить россиян комфортной жизни объяснили

Аналитик Еремина: целью высказываний Зеленского является продолжение конфликта

Фото: Alina Smutko / Reuters

Цель Владимира Зеленского в настоящий момент заключается в том, чтобы боевые действия продолжались, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. В разговоре с RT она объяснила слова политика о желании лишить россиян комфортной жизни.

«Его основная задача сейчас — чтобы никто не ослаблял прицельного внимания. Чтобы все продолжалось, чтобы продолжались именно военные действия», — высказалась эксперт.

Как утверждает Еремина, Зеленский и другие силы заинтересованы в том, чтобы конфликт не прекращался. Политолог добавила, что чем дольше он решается, тем больше Зеленский может «притягивать на себя финансы».

Ранее Зеленский выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности без электроэнергии, и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В ГТРК «Белгород» опровергли новость о гибели военкора

      В США раскрыли подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

      ВСУ попытались атаковать два российских региона

      Тренер «Атланты Юнайтед» оценил игру Миранчука

      Десятки пациентов дома престарелых эвакуировали в ЛНР из-за природного пожара

      Российский губернатор высмеял свой вызов на допрос в СБУ

      Кадыров прокатился по Грозному на белорусском мотоцикле

      В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе

      Ведущие американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине бить по России

      Слова Зеленского о желании лишить россиян комфортной жизни объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше