Слова Зеленского о желании лишить россиян комфортной жизни объяснили

Аналитик Еремина: целью высказываний Зеленского является продолжение конфликта

Цель Владимира Зеленского в настоящий момент заключается в том, чтобы боевые действия продолжались, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. В разговоре с RT она объяснила слова политика о желании лишить россиян комфортной жизни.

«Его основная задача сейчас — чтобы никто не ослаблял прицельного внимания. Чтобы все продолжалось, чтобы продолжались именно военные действия», — высказалась эксперт.

Как утверждает Еремина, Зеленский и другие силы заинтересованы в том, чтобы конфликт не прекращался. Политолог добавила, что чем дольше он решается, тем больше Зеленский может «притягивать на себя финансы».

Ранее Зеленский выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности без электроэнергии, и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.