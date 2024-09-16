Солнечная активность усилилась вопреки прогнозам

Астроном Богачев: индекс солнечной активности в XXI веке достиг максимума

Индекс солнечной активности в XXI веке достиг максимума вопреки прогнозам ученых. Таким наблюдением с РБК поделился руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов», — признался астроном. Согласно действующим моделям расчета, все процессы на Солнце в данный момент должны находиться на 100-летнем минимуме. На деле же индекс солнечной активности вдвое превышает ожидаемые значения. Причины таких повышенных показателей пока не установлены.

Богачев допускает, что в XXI веке светило могло войти в новый 100-летний цикл роста. Гипотезу удастся подтвердить не раньше чем через год. В то же время, по мнению директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, это предположение доказывает увеличение количества пятен на Солнце. Так, в годы усиливающейся солнечной активности число пятен на звезде может вырасти до нескольких сотен.

В субботу, 14 сентября, сообщалось о сильнейшей за последние семь лет вспышке на Солнце. Взрыв мощностью X4.5 балла стал неожиданностью для ученых.