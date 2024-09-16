Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:43, 16 сентября 2024Экономика

Солнечная активность усилилась вопреки прогнозам

Астроном Богачев: индекс солнечной активности в XXI веке достиг максимума

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Reuters

Индекс солнечной активности в XXI веке достиг максимума вопреки прогнозам ученых. Таким наблюдением с РБК поделился руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов», — признался астроном. Согласно действующим моделям расчета, все процессы на Солнце в данный момент должны находиться на 100-летнем минимуме. На деле же индекс солнечной активности вдвое превышает ожидаемые значения. Причины таких повышенных показателей пока не установлены.

Богачев допускает, что в XXI веке светило могло войти в новый 100-летний цикл роста. Гипотезу удастся подтвердить не раньше чем через год. В то же время, по мнению директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, это предположение доказывает увеличение количества пятен на Солнце. Так, в годы усиливающейся солнечной активности число пятен на звезде может вырасти до нескольких сотен.

В субботу, 14 сентября, сообщалось о сильнейшей за последние семь лет вспышке на Солнце. Взрыв мощностью X4.5 балла стал неожиданностью для ученых.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В российской школе ученик с молотком напал на одноклассников

      ФСБ выявила украинского диверсанта с двумя бомбами

      Работодателям посоветовали изменить подход к поиску сотрудников

      В Армении заявили о неготовности дружить со всеми против России

      Швейцария отказалась от проведения еще одной конференции по Украине

      В Кельне произошел взрыв

      Стало известно об операции больному раком Отару Кушанашвили

      Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

      В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

      Ученик описал момент нападения на школу в Челябинске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше