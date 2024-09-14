На Солнце зафиксирована одна из самых сильных вспышек за последние семь лет

На Солнце произошла одна из самых сильных вспышек с 2017 года

На Солнце зафиксирована одна из самых сильных вспышек с 2017 года. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изначально вспышку классифицировали как X5.3. Однако в дальнейшем ученые уточнили, что балл составил X4.5. «Область имеет совсем небольшие размеры, и взрыв такой силы здесь стал совершенно неожиданным», — говорится в сообщении.

Центр вспышки находится на самом краю солнечного диска, смещён относительно линии Солнце-Земля на 60 градусов. Исходя из местоположения «присутствует вероятность касательного удара по Земле, хотя и очень небольшая».

Ранее врач Ольга Уланкина напомнила россиянам, что делать для хорошего самочувствия во время магнитной бури. В частности, небольшая прогулка на свежем воздухе поможет стимулировать кровообращение. Также Уланкина посоветовала медитировать, чтобы уменьшить головную боль в это время.