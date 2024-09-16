США уничтожили ракетную систему хуситов

CENTCOM заявило об уничтожении США ракетной системы хуситов на севере Йемена

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило об уничтожении ракетной системы движения «Ансар Аллах» (хуситы) на севере Йемена. Об этом говорится в заявлении командования в соцсети Х.

«За последние 24 часа силы Центрального командования вооруженными силами США (CENTCOM) успешно уничтожили одну ракетную систему в контролируемом хуситами районе Йемена», — отмечается в заявлении.

В CENTCOM добавили, что система несла угрозу американским силам и коалиции, а также торговым судам в регионе.

Ранее бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили, что сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США MQ-9 Reaper на северо-западе Йемена. Представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что беспилотник был сбит во время выполнения вражеских задач в небе провинции Мариб.