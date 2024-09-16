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13:10, 16 сентября 2024Мир

Стало известно о приглашении Украиной сирийских террористов

РИА Новости: Украина пригласила сирийских боевиков в обмен на поставку дронов

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Globallookpress.com

Украина пригласила на военную службу сирийских боевиков в обмен на поставку дронов террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» («Хайят Тахрир аш-Шам» — новое название, запрещена в России). Об этом со ссылкой на источник в сирийской оппозиции сообщает РИА Новости.

«"Хайят Тахрир аш-Шам" ранее получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки», — указал собеседник агентства.

В обмен на предоставленные беспилотники Киев потребовал от группировки опытных «опытных главарей из числа чеченцев и уйгуров для формирования вооруженных групп наемников» для участия в военном конфликте на стороне Украины, подчеркнул источник российского издания.

Ранее турецкая газета Aydınlık опубликовала кадр, на котором украинцы предположительно ведут переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

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