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16:22, 16 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал модными надетые поверх обуви колготки

Стилист Александр Рогов назвал модным приемом надетые поверх обуви колготки

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов назвал новый модный прием в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, популярным стало сочетание чулок или колготок, надетых поверх обуви. Свои рекомендации он проиллюстрировал снимками, на которых девушки комбинировали указанные предметы гардероба из прозрачного материала с ботинками, туфлями и босоножками.

При этом специалист назвал плюсы и минусы данного тренда. «Непрактично, но смотрится прикольно и визуально делает ноги в два раза длиннее», — указал в подписи автор поста.

Ранее в сентябре Александр Рогов призвал россиянок носить кепку деда осенью 2024 года.

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      Алина Гостева
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