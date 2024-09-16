Стилист Рогов назвал модными надетые поверх обуви колготки

Стилист Александр Рогов назвал модным приемом надетые поверх обуви колготки

Российский стилист Александр Рогов назвал новый модный прием в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, популярным стало сочетание чулок или колготок, надетых поверх обуви. Свои рекомендации он проиллюстрировал снимками, на которых девушки комбинировали указанные предметы гардероба из прозрачного материала с ботинками, туфлями и босоножками.

При этом специалист назвал плюсы и минусы данного тренда. «Непрактично, но смотрится прикольно и визуально делает ноги в два раза длиннее», — указал в подписи автор поста.

Ранее в сентябре Александр Рогов призвал россиянок носить кепку деда осенью 2024 года.