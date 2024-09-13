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17:18, 13 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок носить кепку деда осенью

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить кепку деда осенью 2024 года

Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить кепку деда осенью 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Эксперт рассказал, что в нынешнем сезоне актуальными головными уборами, помимо вязаной шапки, также стали шляпка-таблетка и шляпа-ведро. Помимо этого, специалист назвал популярной шапку с манишкой, которая может стать альтернативой балаклаве.

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На размещенных кадрах с манекенщицами, которые примерили упомянутые предметы гардероба, Рогов обратил внимание на однотонные материалы. Кроме того, модели также надели головные уборы с леопардовым принтом и в клетку.

Ранее в сентябре стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года. По мнению эксперта, в следующих сезонах популярной станет бахрома в одежде из разных материалов.

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      Екатерина Ештокина
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