Токаев рассказал о возможности урегулирования конфликта на Украине

Токаев на встрече с Шольцем назвал РФ непобедимой в военном отношении

Возможность мирного урегулирования конфликта на Украине есть, но для этого нужно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном плане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики в Telegram-канале.

Он заявил, что Россия непобедима в военном отношении и что дальнейшая эскалация военных действий приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он выразил сожаление в связи в тем, что Стамбульское соглашение не было заключено, так как оно давало хороший шанс для перемирия. Токаев отметил, что при этом возможность мирного урегулирования еще существует и поддержал мирный план Китая и Бразилии.

Он также обратил внимание на то, что между его страной и Украиной никогда не было разногласий и добавил, что в Казахстане с симпатией относятся к украинскому народу.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая, назвав его деструктивным. Он заявил, что нельзя предлагать какие-либо инициативы, ничего не спросив у Украины.