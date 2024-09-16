Трамп оценил работу правоохранителей после предполагаемого покушения

Трамп поблагодарил правоохранителей за защиту после предполагаемого покушения

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США и полицию за защиту после предполагаемого на него покушения. Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Я бы хотел поблагодарить всех за переживания, а также добрые пожелания — это, несомненно, был интересный день! Но самое важное, я хочу выразить огромную благодарность Секретной службе США, шерифу Рику Брэдшоу и его команде доблестных патриотов!» — отметил республиканец.

Трамп также поблагодарил всю американскую правоохранительную систему за проделанную работу, назвав ее «превосходной». Он добавил, что «горд быть американцем».

Ранее стало известно, что на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ.