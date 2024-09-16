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15:03, 16 сентября 2024Путешествия

Турист заблудился на курорте Европы и был найден без признаков жизни

Daily Mail: британский турист заблудился на острове Лансароте и не выжил

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Британский турист заблудился на острове Лансароте в Испании и не выжил. Подробности приводит издание Daily Mail.

Хотя полиция пока официально не комментировала ситуацию, предполагается, что путешественник отправился в пеший поход на юге курорта Европы и пропал.

Утром 15 сентября он был найден без признаков жизни у въезда в охраняемый природный парк Лос-Ахачес. Причина произошедшего пока неизвестна, однако отмечается, что британца обнаружили в местности с опасными каменистыми тропами. Местная полиция начала расследование.

Другой путешественник пропал без вести во время похода в Непале. Позже мужчину нашли зарытым в песок.

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      Мария Борисова
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