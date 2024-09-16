Туристка провела в пробке семь часов, начала плеваться пеной и не выжила

The Star: 56-летняя туристка провела в пробке семь часов и не выжила

56-летняя индонезийская туристка провела в пробке на острове Ява семь часов, начала плеваться пеной и не выжила. Об этом сообщает The Star.

Известно, что инцидент произошел в городе Богор. Женщина села в туристический автобус около 19:00 после посещения плантации и вскоре почувствовала головокружение. Туристка пожаловалась на затрудненное дыхание, после чего из ее рта пошла пена.

Машина скорой помощи, которую ей вызвали, тоже застряла в пробке, из-за чего женщину пришлось экстренно эвакуировать в ближайшую мечеть. Спасти туристку не удалось. Предполагается, что причиной стало неизвестное заболевание.

Ранее другой путешественник пропал без вести во время похода в Непале. Позже мужчину нашли зарытым в песок.

