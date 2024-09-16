Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 16 сентября 2024Бывший СССР

В Армении заявили о неготовности дружить со всеми против России

Теванян: Армения готова дружить со всеми странами, но не за счет России

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Армения готова дружить со всеми странами, но не за счет России и не против нее. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян во время визита в Донецкую народную республику (ДНР), передает ТАСС.

«Мы против того, чтобы Армению использовали какие-то третьи силы против России», — сказал он.

Кроме того, политик отметил, что визит делегации оппозиционного блока в ДНР носит гуманитарный характер. По словам главы блока, таким образом «Мать Армения» планирует показать, что выступает за развитие армяно-российских отношений.

Ранее Теванян заявил, что Запад хочет лишить Армению своей истории с помощью образования. По мнению политика, после развала Советского Союза первый удар Запада пришелся по системе образования.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Омбудсмен назвала число пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Диетологи призвали не демонизировать газировку и полуфабрикаты

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Напавшего на одноклассников в российской школе ученика обезвредила учительница

      Мать одного из учеников школы в Челябинске рассказала подробности о нападении

      Объявлены лучшие актеры года по версии «Эмми»

      Врач назвала методы борьбы с мигренью

      Минздрав раскрыл состояние пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Обломки затонувшего 168 лет назад парохода обнаружили спустя восемь лет поисков

      Ирина Шейк снялась в штанах с карманом на лобке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше