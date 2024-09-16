В Армении заявили о неготовности дружить со всеми против России

Теванян: Армения готова дружить со всеми странами, но не за счет России

Армения готова дружить со всеми странами, но не за счет России и не против нее. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян во время визита в Донецкую народную республику (ДНР), передает ТАСС.

«Мы против того, чтобы Армению использовали какие-то третьи силы против России», — сказал он.

Кроме того, политик отметил, что визит делегации оппозиционного блока в ДНР носит гуманитарный характер. По словам главы блока, таким образом «Мать Армения» планирует показать, что выступает за развитие армяно-российских отношений.

Ранее Теванян заявил, что Запад хочет лишить Армению своей истории с помощью образования. По мнению политика, после развала Советского Союза первый удар Запада пришелся по системе образования.