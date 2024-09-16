Лидер оппозиции Теванян: Запад хочет лишить Армению истории

Запад хочет лишить Армению своей истории с помощью образования, заявил лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян. Об этом пишет РИА Новости.

Во время визита в Донецкую народную республику (ДНР) он отметил, что каждое государство должно развивать образование, духовную жизнь и обороноспособность. «Нас хотят лишить своей истории, так же и с помощью образования», — подчеркнул он.

По мнению политика, после развала Советского Союза первый удар Запада пришелся по системе образования. Это повлияло на уровень развития людей, что привело к негативным последствиям во всех постсоветских республиках, уверен он.

Теванян добавил, что Ереван не хочет быть использованным западными государствами. Он привел в пример Грузинско-осетинский конфликт 2008 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил армян об обмане на Западе. Он добавил, что его многолетний опыт в политике позволяет говорить о том, что Западу «верить нельзя».

