Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:06, 16 сентября 2024Бывший СССР

В Армении заявили о желании Запада лишить страну истории

Лидер оппозиции Теванян: Запад хочет лишить Армению истории

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Запад хочет лишить Армению своей истории с помощью образования, заявил лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян. Об этом пишет РИА Новости.

Во время визита в Донецкую народную республику (ДНР) он отметил, что каждое государство должно развивать образование, духовную жизнь и обороноспособность. «Нас хотят лишить своей истории, так же и с помощью образования», — подчеркнул он.

По мнению политика, после развала Советского Союза первый удар Запада пришелся по системе образования. Это повлияло на уровень развития людей, что привело к негативным последствиям во всех постсоветских республиках, уверен он.

Теванян добавил, что Ереван не хочет быть использованным западными государствами. Он привел в пример Грузинско-осетинский конфликт 2008 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил армян об обмане на Западе. Он добавил, что его многолетний опыт в политике позволяет говорить о том, что Западу «верить нельзя».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры момента атаки ВСУ по Белгороду

      Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки КНБ Казахстана

      Покушавшийся на жизнь Трампа стрелок ездил на Украину и написал об этом книгу

      В России приготовились к остановке бурного роста выпуска компьютеров

      Названы способы сделать секс незабываемым

      Российский подросток сообщил о ложном минировании школ и получил 80 часов работ

      Пленный инвалид ВСУ заявил о желании дезертировать при попадании в Курскую область

      Губернатор назвал число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

      В Херсонской области взрыв повредил объект критической инфраструктуры

      Иран допустил переговоры по ядерной сделке по старой формуле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше