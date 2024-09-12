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14:51, 12 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко предупредил армян об обмане на Западе

Президент Белоруссии Лукашенко: Армению обманут на Западе

Фото: MFA Russi / Globallookpress.com

Армению обманут страны Запада в ходе их двустороннего сотрудничества. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает издание «БЕЛТА».

«У них привычка такая: "А вы кто? Мы вас не знаем. — Как не знаете, мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли… — Нет, это были не мы"», — привел свое видение поведения стран Запада глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что его многолетний опыт в политике позволяет говорить о том, что Западу «верить нельзя».

В августе Лукашенко заявил о том, что Армения на Западе «никому не нужна». После этого посольство Белоруссии в Армении закидали помидорами. В ответ временного поверенного в делах Армении в Белоруссии вызвали в МИД республики из-за отсутствия мер по предотвращению акции.

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом остается Александр Лукашенко. Армянский глава кабмина потребовал исключить Белоруссию из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за действий Минска по поводу конфликта Армении и Азербайджана. Ереван считает, что Белоруссия оказывала помощь вооружением Баку.

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      Сергей Болиев
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