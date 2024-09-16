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15:28, 16 сентября 2024Путешествия

В чемодане прилетевшего из Европы пассажира нашли десятки рептилий

В чемодане прилетевшего в Израиль из Германии пассажира нашли 60 рептилий

Фото: Maya Lab / Shutterstock / Fotodom

В чемодане пассажира, прилетевшего в Израиль из Европы, нашли десятки рептилий. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным полиции и Управления природы и парков Израиля, в багаже местного жителя, который прибыл из Германии, находилось 60 змей разных видов. Контрабанду пресекли в ходе секретной операции в аэропорту Бен-Гурион.

Уточняется, что израильтянина задержали для допроса, а рептилий передали на дальнейшее попечение должностных лиц Управления природы и парков.

В июле мужчина попался на границе между Гонконгом и Китаем с сотней живых змей в карманах брюк. Таможенники изъяли у контрабандиста более сотни особей.

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      Алина Черненко
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